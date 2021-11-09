НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:29 16 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко и Путин обсудили по телефону мигрантов, Украину и Меркель

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели очередную телефонную беседу, на которой обсудили ряд актуальных вопросов.

Путин и Лукашенко в очередной раз пообщались по телефону

Об этом сообщил Telegram-канал Пул Первого. В первую очередь, поговорили о происходящем на белорусско-польской границе.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В сообщении сказано, что лидеры обсудили “совместные действия по обороне границ Союзного государства”. От кого их нужно оборонять, не указывается

Также в беседе уделили внимание ситуации в Украине и внеплановым учениям Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море.

В свете последнего Путин рассказал Лукашенко о ситуации в Черном море в целом.

А Лукашенко в свою очередь проинформировал президента РФ о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Ранее Власти сообщали, что 9 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил озабоченность действиями Польши на границе.

Источник:
Тэги: Владимир Путин, Александр Лукашенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.11.2021 15:55
Лукашенко пожаловался Путину на поляков и вспомнил о ядерном потенциале России
ТОР
20.12.2019 14:14
Лукашенко подарит Путину Беларусь на Новый год
ТОР
19.07.2019 08:15
Путин ответил на предложение Лукашенко
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево

12:39 Украина

Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет

12:20 Мир

Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен

10:43 Мир

Макрон изменил один из цветов национального флага Франции

07:25 Мир

В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших

23:22 Украина

Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО

19:10 Мир

Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши

14:23 Мир

Новости | NetGameSlots.com