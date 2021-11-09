Лукашенко и Путин обсудили по телефону мигрантов, Украину и Меркель

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели очередную телефонную беседу, на которой обсудили ряд актуальных вопросов.

Путин и Лукашенко в очередной раз пообщались по телефону



Об этом сообщил Telegram-канал Пул Первого. В первую очередь, поговорили о происходящем на белорусско-польской границе.

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В сообщении сказано, что лидеры обсудили “совместные действия по обороне границ Союзного государства”. От кого их нужно оборонять, не указывается

Также в беседе уделили внимание ситуации в Украине и внеплановым учениям Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море.

В свете последнего Путин рассказал Лукашенко о ситуации в Черном море в целом.

А Лукашенко в свою очередь проинформировал президента РФ о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Ранее Власти сообщали, что 9 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил озабоченность действиями Польши на границе.

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