В Офисе Зеленского объяснили, как получить тысячу за вакцинацию и на что можно потратить

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить всем привитым двумя дозами вакцины от CVID-19, нельзя будет получить наличными или на карту.

Тысяча Зеленского будет в виде депозита или сертификата



По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова в комментарии «Украинской правде», деньги будут представлять собой некий депозит, который можно будет израсходовать только на определенные услуги.

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По словам Никифорова, выплаты тысячи – это не только стимулирование вакцинации, но и опосредованная поддержка бизнеса

«Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты”, – пояснил пресс-секретарь.

Он не смог уточнить, как все реализуют технически, но пояснил, что выплата будет в виде сертификата, ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

Почему спорт, развлечения и путешествия?

Никифоров уточнил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать ту сферу, которая, по мнению власти, больше всего пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (занятия в фитнес-центрах, театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) – полный перечень услуг сейчас формируется.

Он также объяснил, что человек по этому «сертификату» или «депозиту» сможет выбрать несколько услуг в рамках 1 тысячи гривен.

Например, поехать в другой город, где посетить музей или спектакль, или какое-то другое культурное мероприятие.

Ранее Власти сообщали:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.