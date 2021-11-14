В частном доме престарелых в Днепре погибли пять женщин: администратора задержали

Полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин.

Пожар возник из-за короткого замыкания



Об этом сообщила в Facebook полиция Днепропетровской области. По предварительной информации, женщины могли отравиться угарным газом.

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По информации правоохранителей, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.

Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения.

Ранее Власти писали, что в результате пожара в доме в Днепре погибли два человека.

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