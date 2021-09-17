Армения и Азербайджан возобновили боевые действия: Ереван позвал на помощь Россию

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в вооруженных провокациях на спорной территории, а Ереван обратился за помощью в Москву.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах



Как сообщило «Радио Азатутюн«, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 ноября на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы.

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«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений в этом составе в разных форматах. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», – сказал Пашинян.

Других подробностей противостояния он не сообщил.

Позже Совет безопасности проинформировал, что в результате действий вооруженных сил Азербайджана четыре боевых позиции армянских военных оказались в окружении. Отмечается, что после переговоров азербайджанская военная техника и войска покинули территорию Армении, но при этом оставили свои позиции и армянские военнослужащие.

В заявлении также сказано, что «на данном участке продолжают оставаться развернутыми подразделения ВС Азербайджана, которые вторглись на территорию Армении еще в мае».

В Баку опровергли заявления о вторжении на суверенную территорию Армении, утверждая, что азербайджанская армия дислоцируется на территориях, принадлежащих Азербайджану.

Во вторник, 16 ноября, в Минобороны Армении заявили о крайне напряженной ситуации на востоке страны, где ведутся локальные бои с Азербайджаном.

В связи с обострившейся ситуацией, Ереван обратился к Москве с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян уточнил, что Армения ожидает от России помощи по восстановлению территориальной целостности страны. Речь, по его словам, идет о военной помощи, чтобы «достичь развязки ситуации».

Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран опубликовали заявления, обвиняющие друг друга в обстрелах, в том числе и из тяжелого оружия.

Минобороны Армении заявило, что около 13:00 произошел обстрел их позиций, после чего армянские военные приняли меры «для предотвращения наступления противника».

Позже Минобороны сообщило, что «противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие разного калибра”.

Также армянские военные уточнили, что результате упорной перестрелки они уничтожили бронетехнику противника и показали соответствующее видео.

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В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что спровоцировали стычку армянские военные «в целях захвата высот на этом направлении» и они первыми атаковали позиции азербайджанских военных в Кяльбаджарском и Лачинском районах, применяя стрелковое оружие и гранатометы.

Сообщают о двух раненых. Ведомство добавляет, что продвижение армянских военных остановили, их разоружили и задержали, а также захватили множество оружия и боеприпасов.

В следующем сообщении Минобороны Азербайджана пишет, что армянские военные «открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района».

Тэги: Армения, Азербайджан