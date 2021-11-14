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16:51 16 Ноября 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Хотел свергнуть конституционный строй: СБУ провела обыск и предъявила подозрения лидеру антивакцинаторов Стахиву

Служба безопасности Украины провела обыск у одного из лидеров антивакцинаторского движения Остапа Стахива во львове и предъявила ему подозрение в действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Деятельность Стахива курировали из России

О блокировании  деструктивной антиукраинской сети сообщила пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, прикрываясь «антивакцинаторскими» лозунгами злоумышленники пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.

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Лидеру так называемых «антивакцинаторов» и еще одному фигуранту производства с российским паспортом сообщены о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

В сообщении отметили, что подозреваемые призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

“В результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена”, – сказано в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что владеют безоговорочными доказательствами причастности фигурантов к противоправной деятельности. В частности речь идет о переписке, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах.

Затем участники группировки собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой.

В ходе обысков правоохранители изъяли доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Напомним, Стахив – один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, который назвал «выдумкой»  и выступал против вакцинации и карантинных ограничений.

Также он был одним из организаторов акции противников вакцинации, которая состоялась в правительственном квартале Киева 3 ноября.

СБУ проводит обыск у Стахива

СБУ проводит обыск у Стахива

Как ранее сообщали Власти, в Киеве 3 ноября на площади возле Верховной Рады собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права. В нескольких местах протестующие заблокировали правительственный квартал, ограничив движение транспорта.

Источник:
Тэги: СБУ, антивакцинаторы
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