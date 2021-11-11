НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
00:15 17 Ноября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Обнаружен второй человек на Земле, иммунная система которого сама победила ВИЧ

Ученые из Массачусетса обнаружили второго человека в мире, который избавился от ВИЧ без лекарств или трансплантации костного мозга.

Иммунолог Сюй Юй полагает, что оба пациента смогли избавиться от ВИЧ благодаря особенностям иммунного ответа.

Об этом сообщает STAT.

В 2020 году группа ученых под руководством Сюй Юй исследовала феномен пациентки из Сан-Франциско, которая справилась с ВИЧ без всяких лекарств. И вот теперь группа Сюй Юй сообщила о втором подобном случае.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

У женщины из Аргентины, которая в публикации названа Эсперанса, обнаружили ВИЧ в 2013 году. Она принимала препараты во время беременности, но перестала после рождения ребенка. Восемь лет спустя в ее анализах ВИЧ не нашли.

Группе не удалось найти вирусы в клетках крови и тканей, собранных у женщины. Большой объем собранных данных позволяет считать, что организм женщины действительно подавил ВИЧ сам.

Сюй Юй полагает, что оба пациента смогли избавиться от ВИЧ благодаря особенностям иммунного ответа. Если ученым удастся его понять, то они смогут разработать лекарство, которое позволит иммунной системе других ВИЧ-инфицированных подавлять вирус.

Ранее полностью избавиться от ВИЧ удавалось только после пересадки костного мозга. Такие случаи имели место в Великобритании и Германии.

Ранее Власти писали, что команде из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось найти способ «выключать» ВИЧ.

Источник:
Тэги: ВИЧ, вирусы, иммунная система
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.11.2021 02:40
Ученые предупредили об опасном вирусе, который не боится антисептика
ТОР
04.10.2021 02:30
Китайские специалисты предсказывают появление нового вируса
ТОР
11.02.2021 13:30
МОЗ обвинил Медзакупки в срыве закупок на миллиард
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Забросали поляков камнями: несколько сот беженцев попытались прорвать границу

10:09 Мир

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

На Полтавщине загадочно умерли две подруги: полиция ждет результаты экспертизы

16:26 Украина

В Китае – новая масштабная вспышка COVID-19

15:36 Мир

В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево

12:39 Украина

Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет

12:20 Мир

Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен

10:43 Мир

Макрон изменил один из цветов национального флага Франции

07:25 Мир

Новости | NetGameSlots.com