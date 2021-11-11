Обнаружен второй человек на Земле, иммунная система которого сама победила ВИЧ

Ученые из Массачусетса обнаружили второго человека в мире, который избавился от ВИЧ без лекарств или трансплантации костного мозга.

Иммунолог Сюй Юй полагает, что оба пациента смогли избавиться от ВИЧ благодаря особенностям иммунного ответа.



Об этом сообщает STAT.

В 2020 году группа ученых под руководством Сюй Юй исследовала феномен пациентки из Сан-Франциско, которая справилась с ВИЧ без всяких лекарств. И вот теперь группа Сюй Юй сообщила о втором подобном случае.

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У женщины из Аргентины, которая в публикации названа Эсперанса, обнаружили ВИЧ в 2013 году. Она принимала препараты во время беременности, но перестала после рождения ребенка. Восемь лет спустя в ее анализах ВИЧ не нашли.

Группе не удалось найти вирусы в клетках крови и тканей, собранных у женщины. Большой объем собранных данных позволяет считать, что организм женщины действительно подавил ВИЧ сам.

Сюй Юй полагает, что оба пациента смогли избавиться от ВИЧ благодаря особенностям иммунного ответа. Если ученым удастся его понять, то они смогут разработать лекарство, которое позволит иммунной системе других ВИЧ-инфицированных подавлять вирус.

Ранее полностью избавиться от ВИЧ удавалось только после пересадки костного мозга. Такие случаи имели место в Великобритании и Германии.

Ранее Власти писали, что команде из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось найти способ «выключать» ВИЧ.

Тэги: ВИЧ, вирусы, иммунная система