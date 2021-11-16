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Главная » Украина » Экономика
17:37 16 Ноября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Проезд в Киеве подорожает до 20 грн: какие будут цены и когда они вступят в силу

В Киеве с начала 2022 года поднимется цена проезда в общественном транспорте до 20 гривен.

Проезд в Киеве пдорожает с 1 января 2022 года

Об этом сообщили в  Киевской городской государственной администрации.

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Новые цены в столичном общественном транспорте будут установлены с 1 января 2022 года.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить:

  • 20 гривен – в случае приобретения разового билета;

  • 12 гривен – в случае использования карточки киевлянина независимо от количества поездок;

  • от 14,20 гривен – в случае приобретения месячного проездного (цена зависит от типа);

  • 15 гривен – в случае покупки 50 поездок на электронный билет;

  • до 20 грн – при покупке 1-9 поездок на электронный билет

Кроме того, сохраняются льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.

В КГГА также отметили, что сейчас киевляне могут приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам.

Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Ранее Власти писали, что, если сильные морозы продержатся несколько недель, то веерных отключений в Киеве не избежать, поскольку в столице не хватает угля и газа. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Тэги: Киев
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