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06:50 17 Ноября 2021 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

У Кивы при обыске отобрали наградные пистолеты, шапки и штаны

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву двух наградных пистолетов, подаренных бывшим главой МВД Арсеном Аваковым.

Илья Кива заявил об агонии власи перед ее крахом

О своем решении Монастырский сообщил в Facebook. Речь идет о двух пистолетах: Glock и Стечкина.

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«Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание – его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства»,- пояснил министр

В то же время Кива на своей странице в Facebook заявил, что во время обысков во вторник у него кроме наградного оружия изъяли «спортивные вещи, шапки, штаны» и охотничий карабин «Вулкан», который он купил в магазине.

По словам нардепа, следователи искали автомат Калашникова.


Ранее Власти сообщали, что утром 16 ноября к нардепу от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илье Киве пришли правоохранители с обыском.

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Тэги: Илья Кива, Денис Монастырский
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