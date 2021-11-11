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07:11 17 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В составе ООН остался Советский союз: Украина призвал изменить Устав организации

Устав Организации Объединенных Наций, который не изменялся с 1973 года, отражает сегодняшний мир ни де-факто, ни де-юре.

В Уставе ООН есть СССР, но нет России

Как сообщил Укринформ, об этом с трибуны Генассамблеи заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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При обсуждении вопроса о справедливом представительстве в Совете Безопасности и расширении его состава он отметил, что с момента подписания в 1945 году Устав ООН менялся пять раз, «отражая меняющийся мир».

«Удивительно, но процесс внесения поправок остановился 48 лет назад – несмотря на то, что мир XXI века не сравним с миром 1973 года”, – подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание, что карта мира кардинально изменилась, и такие искусственные образования, как Советский Союз, больше не существуют. Но СССР до сих пор находится в Уставе ООН.

По словам Кислицы, Секретариат ООН, понимая несоответствие устава реальности, использует в своих материалах формулировки, которые в нем отсутствуют.

Например, в статье 23 Устава ООН указано, что постоянными членами Совбеза являются Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США. А вот  России в этом списке нет.

Представитель Украины призвал также реформировать Совбеза ООН и отказаться от права вето постоянного члена на вопросы о конфликтах, в которых он является стороной.

«Совершенно некстати, что постоянный член Совета Безопасности имеет привилегию пользоваться правом вето при рассмотрении ситуаций, в которых он непосредственно вовлечен как сторона конфликта. Потому делегация Украины решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничение использования права вето», – сказал Кислица.

Среди предложений реформирования Совбеза Кислица также назвал усиление представительства группы стран Восточной Европы. Дипломат напомнил, что эти государства имеют одно из самых маленьких представительств в Совбезе: 23 страны переставляет только одна.

Напомним, в состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран – пять постоянных членов и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять ежегодно). Пять «больших» стран – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – имеют «право вето», то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется РФ при рассмотрении вопросов, связанных с его агрессией против Украины.

Проблема реформирования Совета Безопасности ООН поднимается в течение длительного времени, однако никаких решений по этому поводу не принято.

Ранее Власти писали, что ООН не участвовала в Крымской платформе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил это “политическими мотивами”

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Тэги: ООН
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