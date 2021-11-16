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07:54 17 Ноября 2021 Просмотров 141   КомментариевКомментарии

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

В Ривненской области два автомобиля, двигавшихся навстречу друг другу, насмерть сбили на пешеходном переходе двух людей.

ДТП произошло на автодороге возле села Тихое

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ривненской области. Инцидент произошел на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» недалеко от села Тихое.

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Сообщение о происшествии поступило на линию 102 в 18:45.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Renault Megane и водитель встречного транспортного средства Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм оба пешехода умерли на месте происшествия.

Пешеходы умерли от травм на месте ДТП

Пешеходы умерли от травм на месте ДТП

Ранее Власти писали, что в Луцке пьяный водитель выехала на тротуар и сбил епископа.

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Тэги: дтп, ривне
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