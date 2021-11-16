Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре
В Ривненской области два автомобиля, двигавшихся навстречу друг другу, насмерть сбили на пешеходном переходе двух людей.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ривненской области. Инцидент произошел на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» недалеко от села Тихое.
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Сообщение о происшествии поступило на линию 102 в 18:45.
По информации правоохранителей, водитель автомобиля Renault Megane и водитель встречного транспортного средства Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм оба пешехода умерли на месте происшествия.
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