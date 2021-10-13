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08:23 17 Ноября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022

В рамках 10-го тура группового раунда квалификации Украина обыграла на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 0:2.

До конца матча Украина удержала победный счет и заняла второе место в группе.

Украинцы могли открыли счет уже в начале игры, но Малиновский пробил из-за пределов штрафной рядом со стойкой.

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В первые 25 минут матча могли отличиться Зинченко и Яремчук. Был моменты и у футболистов Боснии, но Бущан спас Украину от забитого гола.

Во втором тайме Цыганков сделал прострел и Зинченко забил мяч в пустые ворота. Через несколько минут Довбик удвоил преимущество сборной Украины, реализовал выход один на один с вратарем.

До конца матча Украина удержала победный счет и заняла второе место в группе, опередив Финляндию, которая в параллельном матче уступила дома Франции 0:2.

Благодаря победе команда Александра Петракова вышла в плей-офф квалификации турнира. 29 ноября состоится жеребьевка, которая распределит 12 сборных на три группы. В них сборные сыграют полуфиналы и финалы, которые будут состоять из одного матча. Победители своих групп получат путевки на чемпионат мира.

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Голы: Зинченко, 59, Довбик, 79

Босния и Герцеговина: Василь — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич — Прцич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цымирот, 64) — Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71)

Украина: Бущан — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64) — Малиновский (Сидорчук, 82), Степаненко, Зинченко — Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75), Цыганков (Зубков, 75)

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол, ЧМ-2022
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