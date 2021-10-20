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08:22 17 Ноября 2021 Просмотров 218   КомментариевКомментарии

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

Во вторник, 16 ноября, с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 18-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega с двигателем, изготовленным в Украине.

Запуск ракеты состоялся 16 ноября

Об этом сообщило КБ «Южное» в Facebook. Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции.

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Сообщается, что блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используют в составе жидкостной движущей установки 4-го ступени ракеты-носителя Vega, разработало ГП “КБ “Южное” и серийно изготавливает ГП “ПО Южный машиностроительный завод”.

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

“Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок”, — добавляется в сообщении.

Это был уже третий пуск ракеты-носителя Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов.


Ранее Власти писали, что Южная Корея успешно осуществила запуск своей первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» с космодрома Наро.

Источник:
Тэги: ракета, КБ Южное
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