Глава Фонда госимущества уйдет в отставку из-за «Большевика»

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку из-за приватизации бывшего завода “Большевик”, которая не понравилась власти.

Против Сенниченко открыто 6 уголовных производств



Об готовящейся отставке сначала сообщило издание LB.ua ссо ссылкой на собственный источник. Заявление «по собственному желанию» будет обнародовано в ближайшее время.

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По словам собеседника издания, причиной увольнения стало «недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти».

Позже эту информацию в Telegram подтвердил экс-нардеп Сергей Лещенко. Он уточнил, что причина отставки – “скандальная приватизация завода Большевик, которая прошла под одного участника”.

Громкие факты о Сенниченко

Дмитрий Сенниченко возглавил Фонд госимущества в 2019 году. За это время он неоднократно заявлял о давлении и угрозах, а также обращался в правоохранительные органы после того, как ему предлагали взятки: $5 млн, $800 тыс. и $100 тыс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Сенниченко примером успешной борьбы с коррупцией в Украине.

Уголовные дела

Против Сенниченко, по состоянию на 2021 год, открыто шесть уголовных производств. Эти дела касаются, в частности, продажи гостиницы “Днепр”, а также возможной попытки доведения до искусственного банкротства завода “Электротяжмаш”.

Также главу ФГИУ подозревают в нарушении процедур формирования перечня объектов приватизации, замалчивании имущества в декларации и назначение слишком большого количества заместителей, что не отвечает требованиям законодательства.

Ранее Власти сообщали, что в Киеве на аукционе по приватизации 27 октября продали АО «Первый киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик») за 1 429 017 000 гривен.

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