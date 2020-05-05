Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото
Президент Украины владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены в одном из столичных пабов во время матча отбора на ЧМ-2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
Соответствующие фото выложила в Instagram киевлянка и общественная активистка Лина Дешвар. Матч проходил поздно вечером 16 ноября.
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«Сижу в пабе и болею за сборную. А тут и президент пришел», – поделилась она в Stories.
На фото видно Зеленского, который сидит по центру стола. Слева от него – Ермак. На переднем плане – человек с Bluetooth-гарнитурой, скорее всего охранник. За ним, справа от президента сидит, очевидно, замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
На столе стоят бокалы с пивом, один из них – перед Зеленским.
«Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины», – прокомментировала публикацию автор поста.
Она не уточнила, в каком именно пабе с президентом болела за Украину.
Позже, после окончания матча, Дешвар сделал селфи с Зеленским.
“С Владимиром Александровичем болели за сборную Украины. Наши победили. С чем ребят поздравляю!” – написала активистка.
Ранее Власти писали, что обещание президента Владимира Зеленского выдать по тысяче гривен всем, кто сделал две прививки от COVID-19, вызвало бурю шуток и мемов в соцсетях.