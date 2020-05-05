НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:39 17 Ноября 2021 Просмотров 452   КомментариевКомментарии

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

Президент Украины владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены в одном из столичных пабов во время матча отбора на ЧМ-2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Зеленский и Ермак провели вечер в пабе

Соответствующие фото выложила в Instagram киевлянка и общественная активистка Лина Дешвар. Матч проходил поздно вечером 16 ноября.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Сижу в пабе и болею за сборную. А тут и президент пришел», – поделилась она в Stories.

На фото видно Зеленского, который сидит по центру стола. Слева от него – Ермак. На переднем плане – человек с Bluetooth-гарнитурой, скорее всего охранник. За ним, справа от президента сидит, очевидно, замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

На столе стоят бокалы с пивом, один из них – перед Зеленским.

«Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины», – прокомментировала публикацию автор поста.

Зеленский с ермаком болеют за сборную Украины

Зеленский с ермаком болеют за сборную Украины

Она не уточнила, в каком именно пабе с президентом болела за Украину.

Позже, после окончания матча, Дешвар сделал селфи с Зеленским.

Селфи с Зеленским в пабе после матча

Селфи с Зеленским в пабе после матча

“С Владимиром Александровичем болели за сборную Украины. Наши победили. С чем ребят поздравляю!” – написала активистка.

Ранее Власти писали, что обещание президента Владимира Зеленского выдать по тысяче гривен всем, кто сделал две прививки от COVID-19, вызвало бурю шуток и мемов в соцсетях.

Источник:
Тэги: футбол, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.05.2020 12:07
В деле УКРБУДА сенсационный поворот: новый инвестор нашел 2,5 миллиарда на достройку незавершенных объектов?, – источник
ТОР
08.02.2020 13:35
Андрей Второзванный: Ермак вытесняет Богдана в битве за расположение Зеленского
ТОР
17.12.2019 08:01
Зеленский поддержал Зозулю в конфликте с испанскими фанатами
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево

12:39 Украина

Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет

12:20 Мир

Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен

10:43 Мир

Новости | NetGameSlots.com