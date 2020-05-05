Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

Президент Украины владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были замечены в одном из столичных пабов во время матча отбора на ЧМ-2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Зеленский и Ермак провели вечер в пабе



Соответствующие фото выложила в Instagram киевлянка и общественная активистка Лина Дешвар. Матч проходил поздно вечером 16 ноября.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Сижу в пабе и болею за сборную. А тут и президент пришел», – поделилась она в Stories.

На фото видно Зеленского, который сидит по центру стола. Слева от него – Ермак. На переднем плане – человек с Bluetooth-гарнитурой, скорее всего охранник. За ним, справа от президента сидит, очевидно, замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

На столе стоят бокалы с пивом, один из них – перед Зеленским.

«Мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины», – прокомментировала публикацию автор поста.

Она не уточнила, в каком именно пабе с президентом болела за Украину.

Позже, после окончания матча, Дешвар сделал селфи с Зеленским.

“С Владимиром Александровичем болели за сборную Украины. Наши победили. С чем ребят поздравляю!” – написала активистка.

Ранее Власти писали, что обещание президента Владимира Зеленского выдать по тысяче гривен всем, кто сделал две прививки от COVID-19, вызвало бурю шуток и мемов в соцсетях.

Тэги: футбол, Владимир Зеленский, Андрей Ермак