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Главная » Мир » Происшествия
10:39 17 Ноября 2021 Просмотров 650   КомментариевКомментарии

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

В Казани 13 человек в возрасте от 18 до 22 лет, отмечая день рождения, отравились метанолом. Трое из них в тяжелом состоянии.

У всех госпитализированных в крови медики нашли метиловый спирт, но в разных концентрациях.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение главного токсиколога Татарстана Алии Насибуллиной.

Десять пациентов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В крови у них медики нашли метиловый спирт.

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По словам токсиколога, одна из пациенток, которая первой поступила в больницу во вторник рано утром, находится в крайне тяжелом состоянии.

Токсиколог рассказала, что 15 ноября 19 человек отмечали день рождении друга. По их словам, они пили водку зеленого цвета «со вкусом ириски» из пятилитровой бутылки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Власти писали, что в России, в Оренбургской области, за сутки умерли от отравления алкоголем 10 человек.

Источник:
Тэги: Россия, водка, алкогольное отравление
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