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10:20 17 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

Ночью около 03:00 в Подольском районе Киева загорелся склад частной компании с роллетами, жалюзи и фурнитурой к окнам.

Пожар вспыхнул около 03:00

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook. Инцидент произошел на ул. Константиновской, 74-а.

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Загорелось помещение размером 20х40 м. Также полностью выгорел автомобиль, находившийся рядом со зданием.

На месте происшествия было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.

Загорелся склад частной компании

Загорелся склад частной компании

Уже в 03.49 пожар на площади 300 кв. м удалось локализовать, а в 04:28 – ликвидировать.

В ликвидации пожара задействовали 30 человек

В ликвидации пожара задействовали 30 человек

Жертв и пострадавших нет.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.


Ранее Власти писали, что полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин.

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Тэги: Киев, пожар
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