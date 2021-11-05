НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
11:09 17 Ноября 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Кошмар для антивакцинаторов: в Украине усилят карантинные ограничения

В Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.

В

Об этом сообщил глава Минздрава Виктора Ляшко на брифинге 17 ноября.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей», – заявил глава Минздрава.

Напомним, сейсчас требование обязательной вакцинации илиналичие отрицательного ПЦР-теста  для всех сотрудников и посетителей заведений общепита, ТРЦ, развлекательных заведений, спортзалов и непродовольственных магазинов действует только в «красной» карантинной зоне.

Если это условие не соблюдается, работа таких заведений запрещена.

Как ранее сообщали Власти, карантинные ограничения “красной” зоны в Киеве могут продолжиться на месяц, пока не появится положительная динамика заболеваемости COVID-19.

Источник:
Тэги: карантин, виктор ляшко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.11.2021 15:22
В понедельник еще одна область Украины перейдет в «красную» зону
ТОР
26.10.2021 10:54
В «красную» зону перейдут еще пять областей: кому не повезло
ТОР
11.10.2021 14:58
Названа область Украины, которая ближе всего к «красной» карантинной зоне
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево

12:39 Украина

Новости | NetGameSlots.com