Кошмар для антивакцинаторов: в Украине усилят карантинные ограничения

В Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.

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Об этом сообщил глава Минздрава Виктора Ляшко на брифинге 17 ноября.

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«В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей», – заявил глава Минздрава.

Напомним, сейсчас требование обязательной вакцинации илиналичие отрицательного ПЦР-теста для всех сотрудников и посетителей заведений общепита, ТРЦ, развлекательных заведений, спортзалов и непродовольственных магазинов действует только в «красной» карантинной зоне.

Если это условие не соблюдается, работа таких заведений запрещена.

Как ранее сообщали Власти, карантинные ограничения “красной” зоны в Киеве могут продолжиться на месяц, пока не появится положительная динамика заболеваемости COVID-19.

Тэги: карантин, виктор ляшко