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11:26 17 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Специальная банковская карта и чудеса: нардеп раскрыл механизм выплаты “тысячи Зеленского”

В Кабмине разработали механизм выплаты вакцинированным украинцам “тысячи Зеленского”, который выглядит сложно и утопично.

По мнению Железняка, механизм выплаты выглядит сложно и утопично

Об этом написал в Telegram нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк. К инициативе он отнесся очень скептично.

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По его словам, сначала в Кабмине сформируют список предприятий по КВЭДам, на услуги которых можно будет тратить деньги. После этого их проверят на соответствие обязательным критериям: от пяти сотрудников и оплата ЕСВ за 2 и 3 кварталы 2021 года.

“Далее банки через POS терминал каким-то чудесным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе”, – написал нардеп.

Он уточнил, что граждане после прохождения верификации в приложении “Дія” получат специальную банковскую карточку. На нее Кабмин перечислит те самые 1000 грн.

Деньги нужно будет использовать в течении четырех месяцев после получения карточки.

Акция по раздаче тысячи продлится с 19 декабря этого года до конца следующего. В 2021 году для ее реализации предусмотрено 3 млрд грн. Их распорядителем станет Минэкономики.

По словам Железняка,  пока выплаты планируют запустить онлайн, а для тех, кто не хочет дружить с «Дія» что-то подобное организуют с 3 квартала 2022 года.

“Если честно, то звучит крайне утопично, сложно, и как то, что навернется на каждом из этапов реализации. Ну может кроме этапа #1. Думаю что ещё не раз пересмотрят подход к снаряду”, – резюмировал нардеп.

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: Ярослав Железняк, тысяча Зеленского
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