Под Харьковом поезд сбил женщину: движение парализовано

Поезда следующие из Киева в Харьков задерживаются из-за смертельного пришествия на железной дороге.

На железнодорожной ветке уже как несколько часов полностью заблокировано движение поездов



Об этом сообщает «Depo.Харьков» со ссылкой на свои источники.

В районе села Огульцы Валковского района Харьковской области поезд сбил женщину, из-за чего на железнодорожной ветке уже как несколько часов полностью заблокировано движение поездов.

Причина остановки движения – ожидание прибытия на место происшествия криминалиста. Только после выводов эксперта тело можно будет убрать с путей.

В полиции Харьковской области подтвердили факт травмирования человека на железной дороге. Подробный комментарий полиции о случившемся ожидается позже.

Как ранее сообщали Власти, в Черкасской области поезд сбил школьницу: в наушниках она не услышала сигнал.

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