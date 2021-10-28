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11:53 17 Ноября 2021 Просмотров 407   КомментариевКомментарии

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

Ученики киевских школ с понедельника, 22 ноября, вернутся к очной форме обучения.

Киевские школы вернутся к очной форме обучения

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За парты вернутся ученики всех классов.

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«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очную учебу в столичных школах», – сообщил Кличко.

Киев сейчас находится в «красной» зоне карантина. В ней учреждения образования могут работать, если 100% сотрудников имеют зеленый COVID-сертификат.

Ранее Власти сообщали, что в Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.

Источник:
Тэги: Киев, Виталий Кличко, школы, карантин
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