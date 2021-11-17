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12:21 17 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Степан Черновецкий договорился с Разумковым и вступил в борьбу против Зеленского

Одиозный бизнесмен, сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан включился в политическую борьбу против президента Владимира Зеленского.

По данным источника в окружении бизнесмена, Черновецкий договорился с Дмитрием Разумковым о финансировании его будущей партии в обмен на обещание включить его людей в проходную часть списка партии на будущих парламентских выборах. Кроме того, бизнесмен будет платить зарплаты депутатам нового межфракционного объединения в Раде «Розумна політика».

Эту работу Черновецкий делегировал правой руке и личному финансисту Роману Валесюку. Разумков даже публиковал совместное с Валесюком фото.

Роман Валесюк родился в 1980 году, окончил Киево-Могилянскую академию. С 2002 года работал в «Правэкс-Банке» Черновецкого, последние годы — на должности первого заместителя главы правления. В 2009 Валесюк стал заместителем председателя правления «Укрбудинвестбанка», половина которого на тот момент принадлежала ближайшему бизнес-партнеру Черновецкого Нверу Мхитаряну. В 2015 году числился генеральным менеджером клуба Черновецкого «Элит боксинг промоушн». Как и семья Черновецких, Валесюк имеет интересы на строительном рынке Киева. Он — основатель компании Futura hata, которая построила в столице 3 элитных ЖК: Svitlo Park, White Lines, Edeldorf общей площадью 24 га.

Валесюка называют личным финансистом Черновецкого. Бизнесмен записывает на него активы и вовлекает во все свои бизнесы. В частности, Валесюк помогал шефу и его партнерам по «русской мафии» отмывать деньги в Испании с помощью офшоров и скупки элитной недвижимости в Барселоне.

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