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Главная » Украина » Общество
12:23 17 Ноября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Алла Барановская обсудила вопросы культурного обмена между Украиной и ОАЭ на встрече в посольстве

Алла Барановская, жена народного депутата Украины Николая Тищенко, на приеме в посольстве ОАЭ обсудила ряд вопросов с супругой посла Салема Ахмеда Аль-Кааби.

Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

В частности, были затронуты вопросы сотрудничества, культурного обмена, взаимоотношений Украины и ОАЭ.

Супруга посла ОАЭ, по словам Барановской, произвела на неё неизгладимое впечатление.

«Давно я не получала такого удовольствия от интеллектуального и духовного общения», – отметила жена Тищенко в своём Instagram.

«Уверена, вчера у меня появился надежный и важный союзник для общественно значимых проектов», – резюмировала встречу Алла Барановская.

Проекты не заставили себя долго ждать. Уже 16 ноября посольство ОАЭ передали экспресс-тесты и санитарные маски «Центру первичной медико-санитарной помощи N3» Киево-Святошинского района.

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