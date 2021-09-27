Украина провела масштабные военные учения возле Крыма: с танками и авиацией. Видео

У административной границы с оккупированным Крымом прошли тактические учения ВСУ.

Украинские военные отрабатывали сценарий прорыва обороны отрядом морской пехоты условного противника



Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Украинская армия провела батальонные тактические учения с использованием танков и авиации у границ Крыма.

В учениях были задействованы танковая рота, подразделение вертолетов армейской авиации, а также батальон морской пехоты.

Украинские военные отрабатывали сценарий прорыва обороны отрядом морской пехоты условного противника.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, подобные тренировки необходимы для поддержания боеспособности военных подразделений. Благодаря тактическим учениям солдаты получили боевой опыт, а командиры отработали взаимодействие в условиях ведения боя.

Подобный опыт поможет военнослужащим принимать своевременные и обоснованные решения в реальном бою.

В министерстве отметили, что военные, участвовавшие в учениях, с поставленными задачами справились.

Как ранее сообщали Власти, СМИ сообщили о взятии ВСУ под контроль села на Донбассе: в ООС опровергли.

Тэги: крым, учения, военные учения, всу