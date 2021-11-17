Ахметов рассказал об отношениях с Зеленским и пообещал суды за статус олигарха

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом и в случае, если СНБО его наделит таким статусом, он будет обращаться в международный суд.

Ахметов заявил, что он инвестор, а не олигарх



О своем отношении к закону об олигархах и лично президенту Владимиру Зеленскому Ахметов рассказал в интервью Новому времени.

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«Я уже комментировал свое отношение к этому закону: я не считаю себя олигархом. Я – инвестор, а группа СКМ – крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах», – сказал Ахметов.

Комментируя взаимоотношения с Зеленским и возможные встречи с ним, бизнесмен заявил, что никогда к ним не стремился.

«Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное – чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом», – пояснил Ахметов.

Ранее Власти сообщали, что бизнесмен Ринат Ахметов, комментируя слухи о конфликте с президентом Зеленским, отрицает, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тэги: Ринат Ахметов, Владимир Зеленский