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13:37 17 Ноября 2021 Просмотров 139   КомментариевКомментарии

Ахметов рассказал об отношениях с Зеленским и пообещал суды за статус олигарха

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом и в случае, если СНБО его наделит таким статусом, он будет обращаться в международный суд.

Ахметов заявил, что он инвестор, а не олигарх

О своем отношении к закону об олигархах и лично президенту Владимиру Зеленскому Ахметов рассказал в интервью Новому времени.

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«Я уже комментировал свое отношение к этому закону: я не считаю себя олигархом. Я – инвестор, а группа СКМ – крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах», – сказал Ахметов.

Комментируя взаимоотношения с Зеленским и возможные встречи с ним, бизнесмен  заявил, что никогда к ним не стремился.

«Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное – чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом», – пояснил Ахметов.

Ранее Власти сообщали, что бизнесмен Ринат Ахметов, комментируя слухи о конфликте с президентом Зеленским,  отрицает, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник:
Тэги: Ринат Ахметов, Владимир Зеленский
Борис Бондарь
Немного об авторе:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто. Все новости автора
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