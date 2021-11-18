На аукционе выручили рекордные 34,9 млн $ за автопортрет знаменитой мексиканки Фриды Кало. Фото
Это в 25 раза больше с момента последнего аукциона, когда выставлялась картина и самая высокая цена, уплаченная за латиноамериканское произведение искусства.
Эта картина стала одним из ее последних автопортретов: изображена заплаканная Кало с нарисованным над ее глазами мужем Риверой. На аукционе во вторник, 16 ноября, Sotheby’s назвал этот автопортрет «одной из самых важных работ Кало, когда-либо выставлявшихся на аукционе». Предыдущий рекорд продаж был установлен работой Диего Риверы – мужем Фриды Кало. Его произведение было продано за 9,76 миллиона долларов в 2018 году, сообщает ВВС.
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Покупателем автопортрета был назван Эдуардо Ф. Косантини, основавший музей в Аргентине. Последний раз картина выставлялась на аукционе в 1990 году за 1,4 миллиона долларов.
Кало, широко известная как один из величайших художников 20-го века, была известна своими интимными автопортретами, отражающими боль и изоляцию. Своим искусством она гордо пропагандировала местную мексиканскую культуру. В ее работе также рассказывалось о ее болезненных отношениях со своим телом, о инвалидности из-за детского полиомиелита и тяжелых травмах, полученных в результате автокатастрофы.
13 фактов о Фриде Кало, возможно, которых вы не знали
1. Ее полное имя – Магдалена Кармен Фрида Кало и Кальдерон. Она родилась в 1907 году в Мехико.
2. Она выжила: У Фриды был полиомиелит, когда ей было шесть лет, а в 18 она попала в аварию, которая чуть не убила ее. Ее парень в то время сказал, что нашел ее, пронзенную в живот металлическим прутом, покрытую мешком с золотым блеском, который лопнул от удара.
3. Хотела стать врачом: Фрида должна была изучать медицину, но, будучи слишком больной, чтобы продолжать, после долгого выздоровления занялась живописью.
4. Она вышла замуж за человека с именем даже длиннее, чем ее: Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Барриентос Акоста и Родригес. Также известен как Диего Ривера. Фрида познакомилась с художником, когда была студенткой, и они поженились в 1929 году. У него уже были дети от трех женщин, две из которых – его жены.
5. Из них получилась яркая пара: Мать Фриды отметила разницу в размерах, сказав, что это было похоже на союз слона и голубя.
6. Она сделала волосы на лице иконой: В автопортретах Фрида преувеличивала монобровь и усы, которые на фотографиях были менее заметны.
7. У нее был острый ум: У Фриды и Диего было много богатых американских покровителей, которых они любили провоцировать. Сидя рядом с Генри Фордом, который имел репутацию антисемита, Фрида спросила: «Мистер Форд, вы еврей?»
8. Эдвард Джи Робинсон был ее фанатом: киноактер одним из первых коллекционировал картины Фриды.
9. Фрида приветствовала революционера Лев Троцкий в Мексике в 1937 году, поместив его в дом своего детства. Три года спустя сталинский агент убил ссыльного революционера ледорубом.
10. Она носила привлекательную одежду: Фрида приняла традиционный костюм женщин Техуана с юга Мексики. В 1930-х годах в Сан-Франциско дети спрашивали ее: «А где цирк?»
11. Она развелась с Диего в 1939 году: Но в 1940 году они снова поженились.
12. Около трети ее картин – автопортреты: Когда ее спросили, почему, она ответила: «Потому что я так часто остаюсь одна … потому что я – предмет, который я знаю лучше всего».
13. Она хранила свое рвение до конца: когда она умерла в 1954 году, она работала над портретом Сталина. Диего организовал показ Красного флага вместе с ее гробом.
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