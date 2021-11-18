На аукционе выручили рекордные 34,9 млн $ за автопортрет знаменитой мексиканки Фриды Кало. Фото

Это в 25 раза больше с момента последнего аукциона, когда выставлялась картина и самая высокая цена, уплаченная за латиноамериканское произведение искусства.

Работа Фриды побила рекорд по самой высокой цене, уплаченной за латиноамериканское произведение искусства на аукционе



Эта картина стала одним из ее последних автопортретов: изображена заплаканная Кало с нарисованным над ее глазами мужем Риверой. На аукционе во вторник, 16 ноября, Sotheby’s назвал этот автопортрет «одной из самых важных работ Кало, когда-либо выставлявшихся на аукционе». Предыдущий рекорд продаж был установлен работой Диего Риверы – мужем Фриды Кало. Его произведение было продано за 9,76 миллиона долларов в 2018 году, сообщает ВВС.

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Покупателем автопортрета был назван Эдуардо Ф. Косантини, основавший музей в Аргентине. Последний раз картина выставлялась на аукционе в 1990 году за 1,4 миллиона долларов.

Кало, широко известная как один из величайших художников 20-го века, была известна своими интимными автопортретами, отражающими боль и изоляцию. Своим искусством она гордо пропагандировала местную мексиканскую культуру. В ее работе также рассказывалось о ее болезненных отношениях со своим телом, о инвалидности из-за детского полиомиелита и тяжелых травмах, полученных в результате автокатастрофы.

13 фактов о Фриде Кало, возможно, которых вы не знали

1. Ее полное имя – Магдалена Кармен Фрида Кало и Кальдерон. Она родилась в 1907 году в Мехико.

2. Она выжила: У Фриды был полиомиелит, когда ей было шесть лет, а в 18 она попала в аварию, которая чуть не убила ее. Ее парень в то время сказал, что нашел ее, пронзенную в живот металлическим прутом, покрытую мешком с золотым блеском, который лопнул от удара.

3. Хотела стать врачом: Фрида должна была изучать медицину, но, будучи слишком больной, чтобы продолжать, после долгого выздоровления занялась живописью.

4. Она вышла замуж за человека с именем даже длиннее, чем ее: Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Барриентос Акоста и Родригес. Также известен как Диего Ривера. Фрида познакомилась с художником, когда была студенткой, и они поженились в 1929 году. У него уже были дети от трех женщин, две из которых – его жены.

5. Из них получилась яркая пара: Мать Фриды отметила разницу в размерах, сказав, что это было похоже на союз слона и голубя.

6. Она сделала волосы на лице иконой: В автопортретах Фрида преувеличивала монобровь и усы, которые на фотографиях были менее заметны.

7. У нее был острый ум: У Фриды и Диего было много богатых американских покровителей, которых они любили провоцировать. Сидя рядом с Генри Фордом, который имел репутацию антисемита, Фрида спросила: «Мистер Форд, вы еврей?»

8. Эдвард Джи Робинсон был ее фанатом: киноактер одним из первых коллекционировал картины Фриды.

9. Фрида приветствовала революционера Лев Троцкий в Мексике в 1937 году, поместив его в дом своего детства. Три года спустя сталинский агент убил ссыльного революционера ледорубом.

10. Она носила привлекательную одежду: Фрида приняла традиционный костюм женщин Техуана с юга Мексики. В 1930-х годах в Сан-Франциско дети спрашивали ее: «А где цирк?»

11. Она развелась с Диего в 1939 году: Но в 1940 году они снова поженились.

12. Около трети ее картин – автопортреты: Когда ее спросили, почему, она ответила: «Потому что я так часто остаюсь одна … потому что я – предмет, который я знаю лучше всего».

13. Она хранила свое рвение до конца: когда она умерла в 1954 году, она работала над портретом Сталина. Диего организовал показ Красного флага вместе с ее гробом.

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Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Фрида Карло, Диего Ривера, Автопортрет Фриды