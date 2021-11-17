Киву лишили звания кандидата наук

Комиссия министерства образования лишила народного депутата Илью Киву звания кандидата наук.

Кива назвал это решение политическим



Об этом сообщает «Политика страны» со ссылкой на заявление нардепа.

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В министерстве образования Украины вынесли решение о лишении народного депутата Ильи Кивы звания кандидата наук. Причиной этому послужило «отсутствие новизны» в научной работе нардепа.

Об этом Кива узнал на фоне обысков, которые со вчерашнего дня, 16 ноября, проходят в его домах и квартирах. Депутат назвал это решение политическим и сообщил, что собирается защищать свою «научную степень» в суде.

«Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь по тем же моим статьям», – сообщил Илья Кива.

Как ранее сообщали Власти:

Тэги: нардеп, кандидат наук, Илья Кива