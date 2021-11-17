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15:40 17 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Работал в гараже: в Кривом Роге мужчина подделывал COVID-сертификаты и продавал за 1200 грн

Мужчина изготавливал поддельные сертификаты о вакцинации у себя в гараже.

Ранее судимый мужчина был задержан на горячем

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В Кривом Роге задержали местного жителя, который лично изготавливал и продавал поддельные сертификаты о вакцинации. Ранее судимый мужчина был задержан на горячем – во время передачи клиенту поддельного документа.

Во время обысков по месту жительства задержанного, а именно в гаражном помещении фигуранта, были обнаружены пустые бланки и поддельные печати местного медицинского учреждения. Оказалось, что мужчина занимался изготовлением сертификатов кустарным способом у себя в гараже.

Поддельные печати

Кроме этого были изъяты мобильный телефон и флеш-носитель с готовыми образцами бланков. Один поддельный сертификат мужчина продавал за 1200 грн.

Фальшивые сертификаты о вакцинации

В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители ищут возможных подельников задержанного.

Как ранее сообщали Власти, в Чернигове турагентство заработало полмиллиона за два месяца на продаже фальшивых COVID-сертификатов.

Источник:
Тэги: подделка, кривой рог, сертификат, вакцинация
Руслан Речкин
Немного об авторе:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент. Все новости автора
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