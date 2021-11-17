Беларусь остановила прокачку нефти в Европу через Польшу

Белорусский оператор Гомельтранснефть приостановил на три дня прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши из-за начавшегося внепланового ремонта на одной из веток.

Беларусь приостановила прокачку нефти из-за внепланового ремонта



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя Гомельтранснефти Игоря Демина.

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«Со вчерашнего дня Гомельтранснефть начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток», – заявил Демин.

Он добавил, что остановка на ремонт не скажется на объемах поставок через нефтепровод за ноябрь.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Он начинается в Самарской области России, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Ранее Власти писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.

Тэги: Польша, беларусь, нефтепровод Дружба