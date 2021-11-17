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Главная » Мир » Экономика
15:49 17 Ноября 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Беларусь остановила прокачку нефти в Европу через Польшу

Белорусский оператор Гомельтранснефть приостановил на три дня прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши из-за начавшегося внепланового ремонта на одной из веток.

Беларусь приостановила прокачку нефти из-за внепланового ремонта

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя Гомельтранснефти Игоря Демина.

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«Со вчерашнего дня Гомельтранснефть начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток», – заявил Демин.

Он добавил, что остановка на ремонт не скажется на объемах поставок через нефтепровод за ноябрь.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Он начинается в Самарской области России, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба"

Ранее Власти писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в ЕС, если против Минска введут новые санкции.

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, нефтепровод Дружба
Артем Малиновский
Немного об авторе:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию. Все новости автора
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