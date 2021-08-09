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Главная » Мир » Политика
16:05 17 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

Лукашенко требует у Евросоюза снятия санкций и признания его легитимности, в обмен на завершение миграционного кризиса.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс

Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс в передаче «Aktuaalne kaamera» телеканала »ETV». Министр ссылалась на телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и Александром Лукашенко.

Так, по словам Евы-Марии Лийметс, в ходе телефонного разговора Лукашенко предложил Ангеле Меркель завершить миграционный кризис на границе с «Польшей» в обмен на снятие с Беларуси санкций и признание его легитимным главой государства.

Министр отметила, что действующие санкции против Беларуси должны продолжать действовать, а также заявила о необходимости ввести новые.

Как ранее сообщали Власти, Меркель и Лукашенко почти час обсуждали мигрантов на границе.

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Тэги: санкции, Лукашенко, Меркель, беларусь, мигранты, мид эстонии
Руслан Речкин
Немного об авторе:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент. Все новости автора
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