Нарушает ли карантин права человека: Европейский суд впервые вынес решение

Европейский суд по правам человека принял решение касательно карантинных ограничений во время пандемии.

Локдаун во время пандемии не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека



Об этом сообщает «LENTA.RU» со ссылкой на решение Европейского суда.

Европейский суд по правам человека заключил, что локдаун во время пандемии не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и отказался сравнивать карантин с лишением свободы.

Согласно выводам суда, карантинные ограничения во время локдауна недостаточно сильны, чтобы называть их полноценным лишением свободы.

Так, например, локдаун применяется ко всему населению страны и, в случае необходимости, не лишает человека возможности выйти из дома или контакта с другими людьми.

Жалоба на локдаун была подана в Европейский суд по правам человека около полу года назад. Сегодня суд рассмотрел и вынес решение.

Как ранее сообщали Власти, ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию люстрированному судье.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: права человека, суд, пандемия, ЕСПЧ, локдаун