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«Місто квітів»: невдаха-оператор та недофінансовий експерт кошмарять жителів ЖК

Климентій Семенюк та Павло Яворський не можуть залишити в спокої мешканців ЖК «Місто квітів» Чоловіки ініціюють акції та розбурхують конфлікти серед мешканців, нарощуючи градус напруги.

Місцеві скаржаться: від «активістів» у комплексі забагато шуму.

«Люди кричали під вікнами, ходили тут. Чесно, хотілося чобіт у них кинути», – розповідає журналістам житель комплексу.



Тож хто ці активісти, та що вони з себе представляють?

Климентій Семенюк – невдаха-підприємець. Займається фото та відео зйомкою. Раніше відкрив свою ФОПку. Втім, судячи з податкових даних, бізнес не пішов. Зокрема, за даними з сайту vkursi.pro, отримав за виконану роботу Климентій у 2021 році (який вже до речі закінчується) 0 гривень. Чи дійсно клієнтів не було, чи просто гроші йдуть повз податкову – відомо лише Семенюку та Богу.

Вдаючись до своїх зв’язків на телебаченні Семенюк до речі приводив журналістів з каналів, на яких працював. Він сам зізнався, що сюжети, які зняли в «Місті квітів» його колеги – проплачені.

Другий «герой» нашої історії – особистість більш публічна. Йдеться про Павла Явроського. Називає себе чоловік дослідником та економістом.

«Павло працює у сфері міжнародної торгівлі та децентралізації. Крім того, сфера його інтересів стосується публічних фінансів та економічних аспектів військових конфліктів. Павло брав участь у багатьох проєктах», – характеризують його в Київській школі економіки, де він власне й навчався.

І дійсно, у фінансах Павло розбирається. Адже не просто так він взявся за замовний проєкт, пов’язаний із ЖК «Місто квітів». Як припускає видання «my.ua», замовникові обійшовся кошмар для забудовника приблизно в 10 тисяч доларів. Який відсоток отримав з цієї суми Павло Яворський? Та чи варта цієї суми його репутація? Час покаже.

Нагадаємо, у столичному ЖК «Місто квітів» розгорівся навмисне ініційований конфлікт. Так звані активісти підбурюють мешканців виступати проти автомийки, яку хоче звести забудовник. До акцій протесту залучали навіть дітей, що суперечить українському законодавству.

Замовний характер кампанії проти забудовника окрім скандальної переписки, підтвердився і тим, що на суд у справі прийшли 15 мешканців ЖК (чи мешканців?) із 3 тисяч. Тож чи такий масштаб проблеми, як нам хочуть нав’язати?

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