Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь беженцам, но есть условие

Евросоюз решил выделить 700 тысяч евро на гуманитарную помощь беженцам, застрявшим на белорусско-польской границе.

Беженцы живут в логистическом центре



Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии. Эта сумма состоит из двух частей.

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Европейская комиссия выделила 200 тыс евро на гуманитарное финансирование Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), в частности белорусского Красного Креста.

Деньги должны пойти на оказание гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.

Кроме того, ЕС мобилизовал дополнительно 500 тыс евро на прямое гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими партнерскими организациями для использования этих средств.

В Еврокомиссии подчеркнули, что готовы предоставить дополнительное финансирование в ответ на конкретные гуманитарные потребности при условии, если Беларусь обеспечит беспрепятственный доступ к мигрантам представителей партнерских гуманитарных организаций.

Во вторник, 16 ноября, по поручению Лукашенко мигрантов разместили в огромном логистическом центре Бремино, который примыкает к пограничному переходу в Гродненской области.

Там их обеспечили теплыми вещами и едой.

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Ранее Власти сообщали, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 50 минут по телефону обсуждали проблему беженцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Евросоюз, беларусь, беженцы, мигранты