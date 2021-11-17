Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь беженцам, но есть условие
Евросоюз решил выделить 700 тысяч евро на гуманитарную помощь беженцам, застрявшим на белорусско-польской границе.
Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии. Эта сумма состоит из двух частей.
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Европейская комиссия выделила 200 тыс евро на гуманитарное финансирование Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), в частности белорусского Красного Креста.
Деньги должны пойти на оказание гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.
Кроме того, ЕС мобилизовал дополнительно 500 тыс евро на прямое гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими партнерскими организациями для использования этих средств.
В Еврокомиссии подчеркнули, что готовы предоставить дополнительное финансирование в ответ на конкретные гуманитарные потребности при условии, если Беларусь обеспечит беспрепятственный доступ к мигрантам представителей партнерских гуманитарных организаций.
Во вторник, 16 ноября, по поручению Лукашенко мигрантов разместили в огромном логистическом центре Бремино, который примыкает к пограничному переходу в Гродненской области.
Там их обеспечили теплыми вещами и едой.
Ранее Власти сообщали, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 50 минут по телефону обсуждали проблему беженцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией.