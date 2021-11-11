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22:40 17 Ноября 2021 0 Комментарии
В Европе смертность от COVID-19 выросла на 5%
По данным Всемирной организации здравоохранения, Европа – единственная часть света, где количество смертей от COVID-19 увеличивается.
Сотрудники похоронного бюро в Бухаресте, Румыния. Ноябрь 2021 года.
Об этом сообщает AP.
В целом в Европе смертность от COVID-19 за последнюю неделю выросла на 5%. В Норвегии – на 67%, в Словакии – на 38%.
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В Европе, по данным ВОЗ, больше всего новых случаев инфицирования в России, Германии и Великобритании.
В ВОЗ считают Европу эпицентром продолжающейся пандемии, в то время как число случаев инфицирования в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии с июля снижается.
Ранее Власти писали, что до февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек.
Тэги: Европа, смертность, коронавирус
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