В Европе смертность от COVID-19 выросла на 5%

По данным Всемирной организации здравоохранения, Европа – единственная часть света, где количество смертей от COVID-19 увеличивается.

Сотрудники похоронного бюро в Бухаресте, Румыния. Ноябрь 2021 года.



Об этом сообщает AP.

В целом в Европе смертность от COVID-19 за последнюю неделю выросла на 5%. В Норвегии – на 67%, в Словакии – на 38%.

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В Европе, по данным ВОЗ, больше всего новых случаев инфицирования в России, Германии и Великобритании.

В ВОЗ считают Европу эпицентром продолжающейся пандемии, в то время как число случаев инфицирования в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии с июля снижается.

Ранее Власти писали, что до февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.

Тэги: Европа, смертность, коронавирус