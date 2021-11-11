НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
22:40 17 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Европе смертность от COVID-19 выросла на 5%

По данным Всемирной организации здравоохранения, Европа – единственная часть света, где количество смертей от COVID-19 увеличивается.

Сотрудники похоронного бюро в Бухаресте, Румыния. Ноябрь 2021 года.

Об этом сообщает AP.

В целом в Европе смертность от COVID-19 за последнюю неделю выросла на 5%. В Норвегии – на 67%, в Словакии – на 38%.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В Европе, по данным ВОЗ, больше всего новых случаев инфицирования в России, Германии и Великобритании.

В ВОЗ считают Европу эпицентром продолжающейся пандемии, в то время как число случаев инфицирования в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии с июля снижается.

Ранее Власти писали, что до февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: Европа, смертность, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.11.2021 08:54
В Европе смертность от COVID-19 выросла на 10%
ТОР
05.11.2021 10:45
Это предупредительный выстрел для мира: ВОЗ – о новой вспышке COVID-19 в Европе
ТОР
31.10.2021 09:06
Украина на втором месте по суточной смертности от COVID-19 в мире
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Зеленский пообещал по тысяче гривен всем привитым: на что можно потратить

09:02 Украина

Россия испытала противоспутниковое оружие и чуть не угробила МКС

08:45 Мир

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

03:27 Мир

Новости | NetGameSlots.com