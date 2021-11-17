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20:59 17 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабуле прогремело два взрыва: есть погибшие и раненые

17 ноября в столице Афганистана прогремело два взрыва, в результате один человек погиб и шестеро ранены. Среди раненых – три женщины.

Люди пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

Первый взрыв прогремел в районе Даште-Барчи, где живут хазарейцы-шииты. Второй – несколько часов спустя в районе Чарахи-Шайд.

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Ответственность за теракты пока никто на себя не взял, но местное отделение «Исламского государства» ранее уже совершало нападения на хазарейскую общину в Афганистане – взрывало мечети, больницы, школы, в результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

За последние пять недель «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыва в мечетях в провинциях Нангархар, Кандагар и Кундуз.

Афганское правительство, возглавляемое «Талибаном», на прошлой неделе заявило, что арестовало около 600 членов «Исламского государства».

Ранее Власти писали, что в шиитской мечети города Кандагар прогремел мощный взрыв.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: теракт, Афганистан, Исламское государство
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