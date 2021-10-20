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Главная » Мир » Экономика
21:22 17 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Быстро дорожает бензин, электричество и еда: инфляция в Великобритании побила десятилетний рекорд

По данным Управления национальной статистики, к октябрю годовая инфляция составила 4,2% – это рекорд десятилетия.

Инфляция в Великобритании бьет рекорды.

Об этом сообщает BBC News.

Главным двигателем инфляции считают рост цен на газ и электроэнергию для населения. Так, счета за газ выросли за год на 28,1%, за электроэнергию – на 18,8%.

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На фоне роста мировых цен на нефть цены на бензин в Великобритании достигли максимума с 2012 года.

Подорожало также проживание в гостинице, транспорт, одежда, товары для дома.

Частично это связано с пандемией, но также усугубляется Brexit, отмечает издание.

Банк Англии заявляет, что ему, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы справиться с ростом цен.

Ситуация в Великобритании не уникальная. В США также наблюдается рекордная с инфляция. Рост потребительских цен по итогам октября ускорился за год с 5,4% до 6,2%, только за октябрь цены выросли на 0,9%. Годовая инфляция в США почти достигла максимального значения за 31 год  – 6,3% по итогам ноября 1990 года.

Ранее Власти писали, что цены в британских кафе, ресторанах и пабах, а также в супермаркетах вырастут за год на 14–18%.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: Великобритания, инфляция, рост цен
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