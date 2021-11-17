Это гарантированный провал: разведчики предупреждали Ермака о последствиях переноса операции по “вагнеровцам”

На решающем докладе о ходе операции Авеню в Офисе президента Зеленского не было, а отсрочить арест “вагнероцев” попросил глава ОП Андрей Ермак, хотя его предупреждали, что это почти гарантированный срыв.

Операцию по вагнеровцам отложил Андрей Ермак



Об этом сообщил Радио НВ российский журналист, шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого помогало Bellingcat в расследовании.

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Журналист рассказал о показаниях на тот момент действующего главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы – одного из прямых руководителей операции.

По его словам, в день, когда боевики ЧВК Вагнера выехали из России и пересекли границу Беларуси, состоялся финальный доклад в Офисе президента.

“В последний день, когда был решающий доклад о том, что все готово, самолет должен был вылетать, было совещание в Офисе, где присутствовал Ермак, Зеленского там не было. Бурба говорит, что ему было сказано Ермаком, что операцию нужно отложить на неделю. По словам Бурбы, Ермак это обосновал тем, что через пару дней должно было вступить перемирия с Россией и прекращение огня. Арест „вагнеровцев“ якобы мог этому помешать», — рассказал Доброхотов.

Он добавил, что разведка предупреждала о том, что «это почти гарантированный срыв операции».

Также Доброхотов уточнил, что докладов разведчиков в Офисе президента было много, потому что об этой операции Зеленский все знал с самого начала. И на многих этапах ему докладывали о ее ходе, также был согласован план за подписью министра обороны.

Ранее Власти сообщали, что международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть расследования о срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Андрей Ермак, вагнеровцы, Вагнергейт