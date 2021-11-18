Бурба мог стать героем: операцию по вагнеровцам могли сорвать из-за неприязни Зеленского к главе разведчики

Одной из причин срыва операции по “вагнеровцам” могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к руководителю Главного управления разведки Василию Бурбе, который уже имел трения с Офисом президента.

Зеленский мог бояться возможного политического веса Бурбы в случае триумфа операции



Об этом сообщил The Insider, журналисты которого провели совместное расследование с группой Bellingcat. Они ссылались на показания бывших оперативников ГУР Минобороны.

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“Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского”, – сказано в материале.

Источники, близкие к Бурбе, подтвердили журналистам The Insider, что сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация к белорусам.

Однако через несколько дней после арестов Бурбу отстранили от исполнения своих обязанностей.

Новый глава ГУР Кирилл Буданов не стал комментировать журналистам обстоятельства откладывания спецоперации, но подтвердил, что при проведении операций такого масштаба ГУР всегда докладывает президенту о ней на всех этапах и согласовывает с главой государства свои шаги.

Ранее Власти сообщали, что на решающем докладе о ходе операции Авеню в Офисе президента Зеленского не было, а отсрочить арест “вагнероцев” попросил глава ОП Андрей Ермак, хотя его предупреждали, что это почти гарантированный срыв.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: вагнеровцы, Василий Бурба, Вагнергейт, ГУР Минобороны, Владмимир Зеленский