НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:19 18 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Бурба мог стать героем: операцию по вагнеровцам могли сорвать из-за неприязни Зеленского к главе разведчики

Одной из причин срыва операции по “вагнеровцам” могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к руководителю Главного управления разведки Василию Бурбе, который уже имел трения с Офисом президента.

Зеленский мог бояться возможного политического веса Бурбы в случае триумфа операции

Об этом сообщил The Insider, журналисты которого провели совместное расследование с группой Bellingcat. Они ссылались на показания бывших оперативников ГУР Минобороны.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

“Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского”, – сказано в материале.

Источники, близкие к Бурбе, подтвердили журналистам The Insider, что сразу после ареста вагнеровцев в Минске он предложил всем, кто знал о спецоперации (кроме президента), пройти тест на детекторе лжи, чтобы выяснить, не просочилась ли информация к белорусам.

Экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба

Экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба

Однако через несколько дней после арестов Бурбу отстранили от исполнения своих обязанностей.

Новый глава ГУР Кирилл Буданов не стал комментировать журналистам обстоятельства откладывания спецоперации, но подтвердил, что при проведении операций такого масштаба ГУР всегда докладывает президенту о ней на всех этапах и согласовывает с главой государства свои шаги.

Ранее Власти сообщали, что на решающем докладе о ходе операции Авеню в Офисе президента Зеленского не было, а отсрочить арест “вагнероцев” попросил глава ОП Андрей Ермак, хотя его предупреждали, что это почти гарантированный срыв.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: вагнеровцы, Василий Бурба, Вагнергейт, ГУР Минобороны, Владмимир Зеленский
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 07:05
Это гарантированный провал: разведчики предупреждали Ермака о последствиях переноса операции по “вагнеровцам”
ТОР
16.11.2021 17:59
В Bellingcat назвали дату публикации расследования по “вагнеровцам”
ТОР
15.11.2021 18:19
Кто отменил операцию по “вагнеровцам” неизвестно, но Зеленский и Ермак ни при чем – отчет главы ВСК Безуглой
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

«Вовина тысяча»: соцсети разрываются мемами об идее Зеленского раздать деньги вакцинированным

11:27 Украина

Польские военные засняли сотрудника белорусской спецслужбы ломающего забор на границе

10:40 Мир

Забросали поляков камнями: несколько сот беженцев попытались прорвать границу

10:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com