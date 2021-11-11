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Главная » Мир » Общество
08:29 18 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В сценарии вообще не было стрельбы: против Болдуина подала иск помощница режиссера “Ржавчины”

Мэми Митчелл утверждает, что по сценарию фильма Алек Болдуин не должен был стрелять из револьвера.

Мэми Митчелл во время пресс-конференции

Об этом сообщает BBC News.

Именно Мэми Митчелл вызвала полицию после происшествия на съемочной площадке в штате Нью-Мексико 21 октября.

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Как сказано в поданном ею иске, в сценарии ничего не было о том, что Болдуин должен был стрелять из револьвера.

По сценарию снять нужно было только три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече, а также руку, которая тянется к кобуре и вытаскивает револьвер.

На пресс-конференции в среду адвокат истца Глория Аллред высказала мнение, что Болдуин «решил сыграть в русскую рулетку» – он выстрелил из револьвера, не проверив его и не попросив это сделать специалиста по оружию. Она назвала такое поведение «безрассудным».

Ранее Власти писали, что во время репетиции сцены со стрельбой Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Власти также писали, что на Болдуина подал в суд руководитель группы осветителей  и друг погибшей Сергей Светной.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: США, судебный иск, Алек Болдуин, Галина Хатчинс
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