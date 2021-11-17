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08:45 18 Ноября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Кличко пообещал не поднимать тарифы на проезд в Киеве до весны и обвинил Кабмин

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

Проезд в Киеве не подорожает до окончания отопительного сезона

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook. Он объяснил, что бюджету столицы тяжело одновременно и удерживать убыточные цены на пассажирские перевозки, и не повышать коммунальные тарифы.

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“Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, являющийся главной составляющей стоимости тарифа. Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен”, – пояснил Кличко.

Он также подчеркнул, что правительство обещало компенсировать эти расходы, но не выполняет условий Меморандума.

При этом Киеву приходится постоянно дотатировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости.

По словам мэра, в этом году дотация на городской транспорт из городского бюджета составила 4,5 млрд. грн.

“То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?»  – написал Кличко.

Он добавил, что вопрос об увеличении тарифов на проезд вынесен пока только на обсуждение и это не принятое решение.

Ранее Власти писали, что в Киеве с начала 2022 года поднимется цена проезда в общественном транспорте до 20 гривен.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, Виталий Кличко, тарифы
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