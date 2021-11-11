«Шамана», штурмовавшего Капитолий, приговорили к трем годам тюрьмы
Джейкоб Ченсли из Аризоны, который во время штурма Капитолия в начале этого года запомнился своим костюмом и шапкой с рогами, получил три года и пять месяцев тюрьмы.
Об этом сообщает CNN.
32-летний Ченсли, известный как «шаман QAnon», был в числе первых трех десятков человек, ворвавшихся в Капитолий.
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Его задержали 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения в умышленном проникновении в здание Конгресса США и в нарушении общественного порядка.
Обвинение, которое назвало Ченсли «символом варварской толпы», требовало для него более четырех лет заключения. Защита утверждала, что он страдает шизофренией, и поэтому заслуживает снисхождения.
Подсудимый признал свою вину. Судя по всему, приговором он удовлетворен, так как, по его словам, ожидал, что получит «20 лет одиночного заключения».
Ранее Власти писали, что в США посадили в тюрьму первого человека за штурм Капитолия – 44-летнего Скотта Фэрламба.