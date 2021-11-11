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09:12 18 Ноября 2021 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

«Шамана», штурмовавшего Капитолий, приговорили к трем годам тюрьмы

Джейкоб Ченсли из Аризоны, который во время штурма Капитолия в начале этого года запомнился своим костюмом и шапкой с рогами, получил три года и пять месяцев тюрьмы.

Джейкоб Ченсли прославился своей меховой шапкой с рогами.

Об этом сообщает CNN.

32-летний Ченсли, известный как «шаман QAnon», был в числе первых трех десятков человек, ворвавшихся в Капитолий.

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Его задержали 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения в умышленном проникновении в здание Конгресса США и в нарушении общественного порядка.

Обвинение, которое назвало Ченсли «символом варварской толпы», требовало для него более четырех лет заключения. Защита утверждала, что он страдает шизофренией, и поэтому заслуживает снисхождения.

Подсудимый признал свою вину. Судя по всему, приговором он удовлетворен, так как, по его словам, ожидал, что получит «20 лет одиночного заключения».

Ранее Власти писали, что в США посадили в тюрьму первого человека за штурм Капитолия – 44-летнего Скотта Фэрламба.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Совсем не начинающий журналист - свою первую заметку в газете опубликовал, когда был школьником. А еще по совместительству работал художником-карикатуристом. Люблю на досуге почитать Ремарка - лучше, конечно, по-немецки.
Тэги: США, приговор, штурм Капитолия, шаман QAnon
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