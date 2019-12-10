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10:20 18 Ноября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

НАБУ и ГБР закрыли дела против Байдена и Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований закрыли уголовные производства против президента США Джо Байдена и пятого президента украины Петра Порошенко.

Дела в отношении Байдена и Порошенко закрыты

Об этом сказано в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин. Производства были ранее открыты по заявлению нардепа Андрея Деркача, который обнародовал записи телефонных разговоров Байдена и Порошенко.

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«Детективами НАБУ осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве от 19 мая 2020 года по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса. 30.12.2020 детектив принял решение закрыть уголовное производство из-за отсутствия состава преступления», – сказано в ответе.

Высший антикоррупционный суд и апелляционная палата ВАКС признали законным решение НАБУ закрыть дело и отказали в удовлетворении жалоб представителя заявителя на принятое решение.

Также Офис генпрокурора сообщил, что по результатам расследования Госбюро расследований приняло решение закрыть дело о возможной государственной измене Порошенко.

Напомним, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Джо Байден, Петр Порошенко, НАБУ, ГБР
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