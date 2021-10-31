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11:28 18 Ноября 2021 Просмотров 106   КомментариевКомментарии

Винницкая область вошла в “красную” зону

В Винницкой области усилят карантинные ограничения.

За прошедшие сутки в области было зарегистрировано +929 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает «РБК-Украина».

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С 18 ноября в Винницкой области начали действовать карантинные ограничения «красной» зоны.

Так, за прошедшие сутки в области было зарегистрировано +929 новых случаев COVID-19, а жертвами коронавируса за все время стало 2435 человек.

Карантинные ограничения «красной» зоны

Нахождение в «красной» зоне подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничение деятельности заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков, магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Ограничения не действуют если вакцинировано 100% персонала.

Кроме того в «красной» зоне на карантин закрыты детсады и школы для учеников 1-4 классов.

Без сертификата о вакцинации пускают только в продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Как ранее сообщали Власти, в Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: карантин, Винницкая область, красная зона
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