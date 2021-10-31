Винницкая область вошла в “красную” зону
В Винницкой области усилят карантинные ограничения.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
С 18 ноября в Винницкой области начали действовать карантинные ограничения «красной» зоны.
Так, за прошедшие сутки в области было зарегистрировано +929 новых случаев COVID-19, а жертвами коронавируса за все время стало 2435 человек.
Карантинные ограничения «красной» зоны
Нахождение в «красной» зоне подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничение деятельности заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков, магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.
Ограничения не действуют если вакцинировано 100% персонала.
Кроме того в «красной» зоне на карантин закрыты детсады и школы для учеников 1-4 классов.
Без сертификата о вакцинации пускают только в продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.
Как ранее сообщали Власти, в Украине в «желтой» зоне планируют ввести обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в условиях карантинных ограничений.