Аэропорт Минска заполнили беженцы: Ирак начал возвращать их домой. Фото
Ирак начал возвращать из Беларуси своих граждан-беженцев, которые пытались прорваться в Евросоюз через польскую границу.
Об этом сообщил иракский канал Al Sumaria. Он также опубликовал фотографии мигрантов в минском аэропорту.
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В Министерстве транспорта Ирака сообщили, что один из самолетов вылетел из Багдада в Минск, чтобы эвакуировать иракских мигрантов, которые застряли на беларуско-польской границе.
Перевозить людей будут на широкофюзеляжном Boeing-747.
Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Саххаф сообщил, что желание вернуться на родину на эвакуационном рейсе изъявили около 430 граждан.
Кроме того, консулы занимаются регистрацией еще около 50 желающих.
Ранее Власти сообщали, что иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.