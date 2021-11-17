НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
11:38 18 Ноября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Аэропорт Минска заполнили беженцы: Ирак начал возвращать их домой. Фото

Ирак начал возвращать из Беларуси своих граждан-беженцев, которые пытались прорваться в Евросоюз через польскую границу.

Ирак стал первой страной, эвакуирующей из Беларуси своих граждан

Об этом сообщил иракский канал Al Sumaria. Он также опубликовал фотографии мигрантов в минском аэропорту.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В Министерстве транспорта Ирака сообщили, что один из самолетов вылетел из Багдада в Минск, чтобы эвакуировать иракских мигрантов, которые застряли на беларуско-польской границе.

Желание вернуться домой изъявило 430 человек

Желание вернуться домой изъявило 430 человек

Перевозить людей будут на широкофюзеляжном Boeing-747.

Беженцев эвакуируют на Боинге - 747

Беженцев эвакуируют на Боинге - 747

Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Саххаф сообщил, что желание вернуться на родину на эвакуационном рейсе изъявили около 430 граждан.

Кроме того, консулы занимаются регистрацией еще около 50 желающих.

Ранее Власти сообщали, что иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Ирак, беларусь, беженцы, мигранты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.11.2021 17:31
Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь беженцам, но есть условие
ТОР
17.11.2021 11:49
Ослепляли лазерами и оглушали петардами: белорусские силовики вместе с мигрантам штурмовали польскую границу
ТОР
16.11.2021 11:51
Беженцы пошли на штурм границы: их встретили водометы, газ и светошумовые гранаты. Видео, фото
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

Под Харьковом поезд сбил женщину: движение парализовано

11:44 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

Байден трижды отклонял санкции против России: что происходит

20:54 Мир

Новости | NetGameSlots.com