Аэропорт Минска заполнили беженцы: Ирак начал возвращать их домой. Фото

Ирак начал возвращать из Беларуси своих граждан-беженцев, которые пытались прорваться в Евросоюз через польскую границу.

Ирак стал первой страной, эвакуирующей из Беларуси своих граждан



Об этом сообщил иракский канал Al Sumaria. Он также опубликовал фотографии мигрантов в минском аэропорту.

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В Министерстве транспорта Ирака сообщили, что один из самолетов вылетел из Багдада в Минск, чтобы эвакуировать иракских мигрантов, которые застряли на беларуско-польской границе.

Перевозить людей будут на широкофюзеляжном Boeing-747.

Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Саххаф сообщил, что желание вернуться на родину на эвакуационном рейсе изъявили около 430 граждан.

Кроме того, консулы занимаются регистрацией еще около 50 желающих.

Ранее Власти сообщали, что иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Ирак, беларусь, беженцы, мигранты