Рада поддержала выплату вакцинированным по тысяче гривен

В четверг, 18 ноября, Верховная Рада рассмотрела и поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины.

Законопроект поддержали 285 нардепов



Об этом стало известно из трансляции заседания. Законопроект, принятый за основу, поддержали 285 голосами.

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О чем законопроект

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.

Граждане, получившие 2 прививки, получат тысячу гривен, которую смогут потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Ранее Власти сообщали:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить всем привитым двумя дозами вакцины от CVID-19, нельзя будет получить наличными или на карту.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Верховная Рада, вакцинация, тысяча Зеленского