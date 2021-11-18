Рада поддержала выплату вакцинированным по тысяче гривен
В четверг, 18 ноября, Верховная Рада рассмотрела и поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины.
Об этом стало известно из трансляции заседания. Законопроект, принятый за основу, поддержали 285 голосами.
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О чем законопроект
Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.
Граждане, получившие 2 прививки, получат тысячу гривен, которую смогут потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.
Ранее Власти сообщали:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.
- Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить всем привитым двумя дозами вакцины от CVID-19, нельзя будет получить наличными или на карту.