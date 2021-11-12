Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

Бывший мэр Киева находится в тяжелом состоянии, у него поражены легкие.

экс-мэр Киева Александр Омельченко



Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко.

Глава фракции «Єдність» в Киевсовете, а также бывший мэр столицы Александр Омельченко был срочно госпитализирован из-за резко ухудшившегося самочувствия.

У Омельченко диагностировали существенное поражение легких вызванное COVID-19.

«Он сейчас в непростом состоянии, учитывая и возраст, и уровень поражения легких», – сообщил Кличко.

Как ранее сообщали Власти, патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США.

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