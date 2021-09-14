Украинские туристы, застрявшие в Турции из-за самоубийства товарища, сегодня вернутся домой

Украинским туристам, которые застряли в Турции из-за самоубийства их товарища разрешили вернуться в Украину.

Туристы вернутся в Украину сегодня, 18 ноября двумя группами - в Запорожье и Киев



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

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Украина и Турция договорилась о возвращении домой украинских туристов, которые не могли покинуть Турцию из-за расследования самоубийства их товарища. Участник туристической группы погиб 17 октября на территории провинции Мугла.

Возвращение туристов домой – заслуга украинских дипломатов, которым пришлось договариваться с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой об ускорении досудебного расследования самоубийства.

Туристы вернутся в Украину сегодня, 18 ноября двумя группами – в Запорожье и Киев.

Как ранее сообщали Власти, украинские туристы уже три недели не могут покинуть страну из-за самоубийства одного из участников их группы – людей не выпускают турецкие правоохранители.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Турция, туристы, дипломатия, возвращение, Кулеба