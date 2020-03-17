НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:20 18 Ноября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

В Харькове экс-полицейский открыл огонь по студентам из-за замечания о маске

В харьковском метро произошел конфликт между мужчиной и студентами, закончившийся стрельбой.

Удостоверение бывшего экс-сотрудника налоговой милиции

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

17 ноября в Харькове произошел конфликт в вагоне поезда метро между экс-сотрудником налоговой милиции и группой студентов. Мужчина сделал студентам замечание по поводу неправильного ношения масок, после чего завязалась словесная перепалка.

Конфликт продолжался всю поездку и обострился после выхода студентов и мужчины из вагона. На станции «Госпром» студенты начали толкать мужчину, на что экс-полицейский отреагировал стрельбой, ранив одного из студентов в ногу.

Свои действия бывший правоохранитель объяснил необходимой самообороной.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование происшествия. Если вину мужчины докажут, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве возле суда стреляли в человека: объявлена полицейская спецоперация.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Харьков, метро, стрельба, конфликт, экс-полицейский
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.03.2020 14:30
В Харькове сегодня перестанет работать метро
ТОР
06.11.2019 07:00
В Харькове расстреляли мужчину
ТОР
03.04.2019 10:57
В центре Киева в жилом доме произошла стрельба, погиб мужчина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Четвертая волна COVID-19 обрушилась на Германию со всей силой, – Меркель

09:48 Мир

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

Новости | NetGameSlots.com