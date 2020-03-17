В Харькове экс-полицейский открыл огонь по студентам из-за замечания о маске
В харьковском метро произошел конфликт между мужчиной и студентами, закончившийся стрельбой.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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17 ноября в Харькове произошел конфликт в вагоне поезда метро между экс-сотрудником налоговой милиции и группой студентов. Мужчина сделал студентам замечание по поводу неправильного ношения масок, после чего завязалась словесная перепалка.
Конфликт продолжался всю поездку и обострился после выхода студентов и мужчины из вагона. На станции «Госпром» студенты начали толкать мужчину, на что экс-полицейский отреагировал стрельбой, ранив одного из студентов в ногу.
Свои действия бывший правоохранитель объяснил необходимой самообороной.
В настоящее время осуществляется досудебное расследование происшествия. Если вину мужчины докажут, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве возле суда стреляли в человека: объявлена полицейская спецоперация.