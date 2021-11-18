Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

83-летний экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с COVID-19 в больницу Феофания в тяжелом состоянии.

Состояние Омельчено стабильно тяжелое



Информацию об этом ТСН подтвердил сын Омельченко.

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Он добавил, что бывший мэр столицы находится в сознании и его состояние сегодня позволило даже начать разговаривать. Болеет уже одиннадцатый день. Омельченко дышит с помощью кислородной маски.

«Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немного лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо», – заявил сын.

По его словам, Александр Омельченко был вакцинирован от COVID-19.

Ранее Власти писали, что экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, covid-19, Алесандр Омельченко