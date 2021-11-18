Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца
83-летний экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с COVID-19 в больницу Феофания в тяжелом состоянии.
Информацию об этом ТСН подтвердил сын Омельченко.
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Он добавил, что бывший мэр столицы находится в сознании и его состояние сегодня позволило даже начать разговаривать. Болеет уже одиннадцатый день. Омельченко дышит с помощью кислородной маски.
«Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немного лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо», – заявил сын.
По его словам, Александр Омельченко был вакцинирован от COVID-19.
Ранее Власти писали, что экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19.