В Николаевской области ввели комендантский час для несовершеннолетних: это не связано с COVID-19

В одном из районов Николаевской области ввели комендантский час для детей до 18 лет.

Детям и подросткам теперь запрещено появляется на улице и посещать общественные заведения без сопровождения взрослых



Об этом сообщает Первомайский городской совет.

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В Первомайском районе Николаевской области приняли решение о введении комендантского час для детей до 18 лет. Причина введения комендантского часа – обеспечение безопасности несовершеннолетних.

Так, в период осень-зима детям и подросткам теперь запрещено появляется на улице и посещать общественные заведения без сопровождения взрослых после 21:00.

Весной и летом комендантский час остается в силе, но сдвигается на час позже – с 22:00.

Где запрещено находится несовершеннолетним:

в заведениях общественного питания и в развлекательных заведений а после 21:00 (сентябрь – февраль включительно) и после 22:00 (март – август включительно);

в интернет-кафе, компьютерных клубах, читальном зале городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00 часов.

Также, продавцы магазинов и заведений общественного питания наделяются правом требовать с 22:00 до 06:00 документы, чтобы удостоверится в возрасте посетителя.

Как ранее сообщали Власти, в Румынии ввели комендантский час для невакцинированных.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дети, комендантский час, Николаевская область, первомайский район