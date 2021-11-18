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16:03 18 Ноября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Ночевал у бабушки: в семье, которая угорела на Винничине, остался живым только старший сын

В селе Марьяновка Винницкой области утром 18 ноября в частном доме обнаружили мертвыми шесть человек: двое взрослых и четверо детей.

Предварительно сначала начал плавиться удлинитель холодильника

Подробности того, что там произошло, рассказали в ТСН. Родных мертвыми нашел старший 14-летний сын, который этой ночью остался у бабушки.

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«Он ночевал у бабушки, она живет отдельно, она его отправила, чтобы шел в школу, он пришел обратно. Говорит, что мать с отцом спят… А та: «Как спят? Такая пора», — рассказывает родственница Светлана.

«Он говорит: «Да там все черно». Я ведра бросила, бегом побежала», – рассказала бабушка парня.

По предварительной информации, причиной смертей стало отравление продуктами горения.

Но открытого огня в доме не было. Эксперты предполагают, что подгорать начал удлинитель от холодильника, от него начали тлеть другие вещи.

Родители и их дети в это время спали, поэтому умерли во сне от отравления токсичным дымом.

«Там образовалось большое количество дыма, поэтому чтобы что-то сгорело, нельзя сказать, это копоть и этот ядовитый дым повлек за собой гибель людей, предварительно», — рассказали спасатели.

В сельсовете рассказали, что 44-летний мужчина и его 34-летняя жена нигде не работали, но выращивали много домашнего скота. Семья была благополучной, на учете в социальных службах не состояла.

Воспитывали троих девочек и двух мальчиков. Самой маленькой Виктории было всего 6 лет.

14-летний сын, который остался в живых, будет жить пока с бабушкой.

Ранее Власти писали, что 18 ноября в Винницкой области погибли шесть человек, среди них — четверо детей и двое взрослых.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Винница
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